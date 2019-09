Fahrschüler (17) bei Unfall im Wrack eingeklemmt

Am Sonntagnachmittag war ein 17-jähriger Deutscher kurz vor 16 Uhr im Zuge einer L17-Ausbildungsfahrt mit einem Auto auf der Plainfelder Landesstraße (L220) von Thalgau kommend in Richtung Plainfeld unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 39-jähriger Flachgauer mit seinem Pkw in entgegen gesetzter Richtung.