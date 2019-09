20-Jähriger von drei Männern zusammengeschlagen

Brutal gingen drei Männer in einem Lokal in Zell am See im Pinzgau am Samstag auf einen 20-Jährigen los. Laut Aussagen der Polizei gerieten die Männer kurz vor Mitternacht in einen heftigen Streit, der schnell eskalierte. Zu dritt schlugen die drei Männer auf ihr bereits am Boden liegendes Opfer ein. Er wurde schwer verletzt.