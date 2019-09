Klimaschützer-Flashmob: Ganze Kreuzung blockiert

Fünf Minuten lang stand am Herbert-von-Karajan-Platz in Salzburg alles still. Nicht nur der Verkehr, sondern auch der Herzschlag von rund 100 Aktivisten - so schien es zumindest, als sich die Teilnehmer der Protestaktion wie tot auf die Straße fallen ließen. Sie demonstrierten damit gegen den Ausbau der Mönchsberggarage.