Familienbande eröffnete die Fünf-Sterne-Oase

Der gemütliche und vor allem familiäre Charme blieb aber erhalten. Klar, so packen doch 14 Hetteggers mit an. Der Zusammenhalt der Familienbande ist auch das Erfolgsgeheimnis. „Meine Großeltern haben mit einer Pension vor 40 Jahren den Grundstein gelegt. Meine Eltern und Onkel haben das Haus stetig erweitert. Jetzt war’s Zeit für den nächsten Schritt“, so Peter Hettegger, der mit seiner Karin nun in der dritten Generation die Fäden zieht. Für einen Nachfolger ist ebenfalls gesorgt. Sohn Peter liegt der Fleiß und die Liebe zu den Gästen garantiert im Blut.