Neues ÖBB-Reisezentrum am Hauptbahnhof

„Der zeitgemäße und offene Look des neuen Reisezentrums in Salzburg soll die Kundinnen und Kunden bereits vor ihrer Reise in das moderne Bahnfahren mit den ÖBB entführen. Der Salzburger Bahnhof ist nicht nur einer der schönsten, sondern auch einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Österreich. Mit den modernen Räumlichkeiten ist Salzburg ein weiteres positives Beispiel für die Mobilitätsdrehscheibe der Zukunft“, sagt Vorständin Michaela Huber.

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll betont: „Neben einem attraktiven und gut abgestimmten Fahrplanangebot möchten wir vor allem mit modernen und hochwertigen Bahnhöfen zum Umstieg auf den Zug motivieren“, hebt Schnöll die positiven Aspekte der Modernisierungs-Maßnahmen am Bahnhof Salzburg mit dem neuen Reisezentrum hervor.