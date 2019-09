Arbeiter stürzte fünf Meter auf Betonboden ab

Weiterer Unfall in Brixen im Thale

Noch am selben Tag kam es in Brixen im Thale zu einem weiteren Arbeitsunfall: Ein Landwirt (37) wollte auf seinem Bauernhof einen schweren Anhängerreifen samt Felge von einem erhöhten Depot holen. „Dazu ging er rückwärts an den Rand des Lagerraumes und rollte dabei den Reifen“, schildert die Polizei. Er übersah dabei die Bretterbodenkante und stürzte 2,5 Meter auf Hackschnitzelgut ab, der Reifen landete auf ihm. Der Mann wurde schwer im Rücken- und Hüftbereich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen werden.