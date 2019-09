Greil verteidigt den Platz an der Sonne

Nach sieben Runden in der 2. Fußball-Liga steht überraschend Austria Klagenfurt an der Spitze – mit einem Salzburger. Mittelfeldspieler Patrick Greil kam in den ersten fünf Runden zum Einsatz, wurde zuletzt durch ein Problem am rechten Mittelfuß gebremst. Für das Spitzenspiel am Freitag bei Aufsteiger GAK meldete sich der 23-jährige Ex-Anifer aber wieder fit.