Ich bin, was den Tierschutz betrifft, farbenblind. Persönliche Befindlichkeiten stelle ich hinten an, wenn gemeinsam etwas für die Schwächsten der Gesellschaft getan wird. Und wer Gutes tut, darf auch darüber sprechen. Aber aus Kalkül große Reden zu schwingen, sollte nicht länger mit Platz in den Medien belohnt werden. Mein Appell an die Politik: Es ist endlich Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen! Fragebögen mit netten Antworten auszufüllen, ist zu wenig! Und an Sie, liebe Wählerinnen und Wähler, folgender Aufruf: Lassen Sie sich nicht von großen Plänen und netten Floskeln blenden! Sie erkennen am Abstimmungsverhalten der Abgeordneten, ob es sich um eine „Tierschutzpartei“ handelt, oder um einen reinen Marketingschmäh. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit spricht Bände.