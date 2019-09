Suchtgift-Revierkampf endete mit Messerstich

Passiert ist es am Nachmittag des 27. Februar: Da trafen Täter und Opfer aufeinander, beide jeweils in Begleitung. Aus einem verbalen Streit wurde schnell ein handgreiflicher. Dabei soll der 20-Jährige das Messer gezogen und dieses dem Opfer in die Brust gerammt haben. Der Somalier überlebte die lebensgefährliche Verletzung.