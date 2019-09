Polnischer Lkw aus Verkehr gezogen

Bei Schwerverkehrskontrollen fiel der Polizei am Dienstag in Maishofen ein polnischer Lkw auf, der offensichtlich schwere Mängel auswies. In einer nahegelegenen Werkstatt wurden den Beamten zahlreiche Mängel bestätigt. Wegen der potenziellen Gefährdung im Straßenverkehr wurde eine Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen abmontiert.