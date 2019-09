Einweisung nach brutaler Attacke in Anwaltskanzlei

„Er hatte einen starren Blick“

Wie so oft war der 69-Jährige aufgetaucht, um sich etwas Taschengeld zu holen. Termin hatte er aber keinen und so wollte ihn die Sekretärin vertrösten. „Er hatte einen starren Blick, schaute durch mich hindurch - und da habe ich auch schon einen Schlag gespürt und lag am Boden“, schilderte das Opfer.