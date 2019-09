Die Baustellen haben Graz weiter fest im Griff

„Weitgehend nach Plan verlaufen“

Stolze 3300 Baustellen wurden heuer in der Landeshauptstadt bereits abgearbeitet - 520 warten noch in der „Pipeline“. „Der übliche Jahresschnitt bewegt sich rund um 4000 Baustellen. Und bisher ist weitgehend alles nach Plan verlaufen. Die Baustellen sind ja einfach notwendig, um unsere Infrastruktur in Schuss zu halten. Bei allen Einschränkungen, ersuche ich da wirklich um Verständnis“, sagt Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ). Ob dieser Appell im nächsten Stau die Nerven beruhigt, bleibt abzuwarten