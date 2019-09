Tschick in der Natur sind wahre Giftbomben

„100 Prozent Tschick im Kübel!“ Unter diesem Motto sollen achtlos weggeworfene Zigarettenstummel in Mödling aus dem Ortsbild verschwinden. Stadträtin Franziska Olischer hat mit dem Entsorgungsunternehmen Saubermacher und dem Abfallverband ein Maßnahmenpaket geschnürt. „Mit an Bord sind auch die Tabakmonopolverwaltung, alle Trafikanten sowie 40 Prozent der Wirte in der Stadt“, betont Olischer. Konkret geht es darum, Raucher zu motivieren, Tschick nicht einfach auf Gehsteig oder Wiese auszutreten. Dafür wurden Sammelbehälter kreiert, die künftig an neuralgischen Punkten und bei Lokalen stehen. Sogar sogenannte Taschenbecher für unterwegs gibt es.