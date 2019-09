Zehn Tipps: So vermeiden Sie ganz einfach Plastik

Es muss nicht immer alles in Plastik verpackt sein: Sarah Reindl und Verena Kassar führen seit 2016 den ersten verpackungsfreien Supermarkt in Graz, das „Gramm“. Mittlerweile betreiben sie zwei Filialen in der Innenstadt. Sie haben der „Krone“ zehn Tipps gegeben, mit denen jeder von uns Plastik sparen kann!