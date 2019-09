In Bögen in Innsbruck niedergeschlagen & beraubt

Am Samstag kurz vor 7.30 Uhr kam es vor den WC-Anlagen eines Lokal in den Innsbrucker Viaduktbögen zu dem Zwischenfall. Der Einheimische wurde von mehreren unbekannten Tätern niedergeschlagen. „Dem Opfer wurden anschließend aus dessen Geldtasche ein dreistelliger Eurobetrag sowie eine Kreditkarte gestohlen“, heißt es von Seiten der Polizei. Der 34-Jährige konnte zur Anzahl der Täter bzw. zu einer etwaigen Beschreibung keinerlei Angaben machen. „Eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos“, so die Exekutive.