Zwei Männer nach Alkounfall in Pkw eingeklemmt

Drei Verletzte hat ein schwerer Alkounfall in Zell am Moos (Bezirk Vöcklabruck) in der Nacht auf Samstag gefordert. Auf der Mondsee Straße hatte ein 20-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren. Er fuhr auf einer Leitschiene entlang und schleuderte über einen Güterweg in einen Wald.