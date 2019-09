Guten Flug!

Giftköder oder illegale Abschüsse sind die gängigen Methoden der Wahl der Tierquäler, besonders in Niederösterreich haben sich die Fälle gehäuft. Den Täter zu ermitteln, hat sich lange Zeit als Herausforderung gestaltet, nun fand man bei einem Jäger das benutzte Gift und diverse tiefgefrorene Kadaver - er bestreitet die Taten. Und erst am Donnerstag schoss ein anderer Waidmann in Oberösterreich eine streng geschützte Rohrweihe - glücklicherweise wurde er dabei von einem Passanten erwischt und angezeigt. In der Gegend gibt es nur noch 15 bis 25 Brutpaare dieser Vogelart - jedes verlorene Tier ist eine Katastrophe.