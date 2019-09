Wohin mit den 30 Grazer „Klima-Millionen“?

Die Überhitzung der Stadt war in diesem Sommer das große Thema in Graz. 30 Millionen Euro sollen in den nächsten zwei Jahren in Maßnahmen investiert werden. Die eigentlich zuständige Umweltstadträtin Judith Schwentner (Grüne) war bisher außen vor. Ihre Formel: „Begrünen, entsiegeln, Wasserflächen schaffen.“