Plabutsch: Lkw-Lenker als Geisterfahrer im Tunnel

Einmal mehr stand in dieser Woche der Plabutschtunnel bei Graz im Fokus. Nachdem am Dienstag ein Radfahrer durch den Tunnel wollte, gab es Donnerstagfrüh Geisterfahrer-Alarm. Ein 53-jähriger Lkw-Lenker geriet Donnerstagfrüh in einem Baustellenabschnitt auf die falsche Richtungsfahrbahn und war als Geisterfahrer unterwegs. Beim Vorfall wurde niemand verletzt.