Magistrat darf nur mehr männlich schreiben

Stadträtin: „Das kann und will ich so nicht akzeptieren“

Das passt Stadträtin Martina Berthold so gar nicht. Sie war schließlich sechs Jahre lang Sprecherin der Grünen Frauen und auch Frauenlandesrätin. „Das geht überhaupt nicht! Das kann und will ich so nicht akzeptieren. Eine geschlechtergerechte Schreibweise erzeugt in unseren Köpfen andere Bilder“, kritisiert sie die interne Sprachanweisung.