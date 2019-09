Ostregion steckt Milliarden in den Bahnverkehr

Immer mehr Pendler nutzen die Bahn für den Weg zur Arbeit. Um diesen Trend zu fördern, wird das Zug-Angebot in den kommenden Jahren in der Ostregion massiv ausgebaut. Das haben Verkehrsminister Andreas Reichhardt und die zuständigen Landespolitiker von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland am Mittwoch vereinbart.