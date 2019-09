Britischer Motorradfahrer (63) bei Unfall verletzt

Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Großbritannien hat sich am Montag bei einem Unfall in Umhausen in Tirol (Bezirk Imst) schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war der Brite gegen einen Pkw geprallt, der gerade auf die Straße auffahren wollte. Der 63-Jährige kam daraufhin zu Sturz und wurde gegen eine Leitschiene geschleudert