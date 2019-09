Zufriedenheit der Bürger wird im Rathaus gemessen

Und so funktioniert’s: Unmittelbar beim Verlassen des Rathauses können die Bürger bereits ihre Meinung kundtun. Nach den ersten Monaten ist das Feedback durchaus positiv, wie Bürgermeister Karl Grammanitsch erklärt: „94 Prozent waren mit der Beratung oder Erledigung ihrer Anliegen zufrieden.“ Der Ortschef und auch Amtsleiterin Anna Keiler sehen Vorteile für beide Seiten. Die Bürger können ihre Zufriedenheit oder ihr Missfallen sofort und nur mit einem Knopfdruck mitteilen. Und die Verantwortlichen im Rathaus erhalten wöchentlich aktuelle Werte. Mittlerweile sind solche Smiley-Touchscreens auch in Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg sowie in Leopoldsdorf, Bezirk Bruck an der Leitha, im Einsatz.