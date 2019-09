Martin 8 „fliegt“ auf neue Bergetechnik!

Der Verletzte wurde vom Hubschrauber mit dem Tau geborgen.“ Solche Meldungen könnten in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören. Denn der im Ötztal stationierte Martin 8 verfügt – wie auch der RK-2 in Reutte – über eine topmoderne Seilwinde, die im Gegensatz zum Tau nicht nur ein großes Plus an Sicherheit bietet, sondern zudem die Gesamtversorgungszeit eines Verletzten deutlich verkürzt. „Zeit stellt in der Notfallmedizin einen bedeutenden Faktor dar“, erzählt Frank Dieterich, leitender Flugarzt des Martin 8 beim Besuch der „Tiroler Krone“ am Heliport in Bruggen bei Sölden.