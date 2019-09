SAK brennt auf ersten Derby-Heimsieg seit 2010

„Ich bin kein Freund von Statistiken“, kommt SAK-Trainer Andreas Fötschl unumwunden auf den Punkt. „Es gibt andere Gründe für mich, warum die Chancen für uns gut stehen.“ Einer davon: „Wir haben die letzten sechs Spiele in der Liga gewonnen, einmal Remis gespielt, sind in dieser Saison noch ungeschlagen.“ Mit 19 von 21 möglichen Zählern stehen die Blau-Gelben aktuell unangefochten an der Tabellenspitzen, feierten zudem bereits Siege gegen die Verfolger aus Seekirchen und zuletzt auch gegen den wohl härtestens Konkurrenten, den FC Pinzgau. „So gesehen spricht nichts dagegen, dass wir diese Serie beenden und gegen die Austria zuhause einen Dreier einfahren“, ist Fötschl optmistisch.