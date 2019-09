Goalie-Dauerbrenner jagt Siege für die Ewigkeit

Wenn „JP“ Lamoureux am Freitagabend im einzigen Heimtest gegen Slovan Bratislava (18.30, freier Eintritt) das Bulls-Tor hütet, steht ein Ziel über allen anderen: nämlich Siegen! „Ich will da immer die Nummer eins sein, die Leute sollen sagen: Der hat die meisten Spiele gewonnen“, erklärt der „Jung-35er“, der sich in einem guten Goalie-Alter sieht, auch NHL-Größen wie Brodeur, Roy (das Duo hat in der besten Hockeyliga die meisten Siege) oder Hasek ins Treffen führt. „Ich habe einen hohen Antrieb, der Beste zu sein, will immer auf einem hohen Level spielen.“ Dazu braucht er seinen Rhythmus: „Ab zehn Partien in Serie spiele ich mein bestes Hockey.“ Was auch seinem neu formierten Team besser durch den Findungsprozess helfen soll.