Wolf reißt Rind auf der Tofernalm in Hüttschlag

Doch jetzt ist die leichte Beute schon im Tal, die meisten Schafe abgetrieben. Silvester Gfrerer vermutet: „Der Wolf wird das Jungrind zuerst getrieben und gehetzt haben, es war noch nicht tot, als es zu Fall kam.“ Wolfs-Beauftragter Dr. Hubert Stock und Gebhard Huttegger nahmen das tote Tier am Mittwoch in Augenschein. Es weist schwere Verletzungen am Hals auf.