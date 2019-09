Nach Unfall beging Lenkerin Fahrerflucht

Laut Polizei war die Pensionistin kurz vor 8 Uhr auf der Gleisdorfer Straße (B65) in Nitscha in Richtung Gleisdorf unterwegs, als der Pkw von der Gemeindestraße Kaltenbrunn in die B 65 in Richtung Gleisdorf einbog. Obwohl er Nachrang hatte!

Schwere Kopfverletzungen

Die 70-Jährige stürzte und wurde schwer am Kopf verletzt. In dem Auto saß vermutlich eine jüngere Frau. Sie setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Die E-Bikerin wurde von der Rettung erstversorgt und in das LKH Weiz eingeliefert, wo sie auf einer Intensivstation aufgenommen wurde.

Polizei sucht nach Zeugen

Laut Polizei war es zunächst unklar, ob es zu einer Berührung der Fahrzeuge kam. Bei dem Auto handelte es sich laut Zeugen um einen schwarzen VW Golf oder Polo. Allfällige weitere Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gleisdorf unter der Telefonnummer 059133/6264 zu melden.