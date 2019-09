So viel kostet Eltern der Schulstart in Salzburg

Die oft seitenlange Liste für Taferlklassler bringt so manchen Elternteil ins Schwitzen: Vom Bleistift EASYergo über Tuschestifte bis hin zum gelben Schnellhefter. Den Anforderungen der Schulen muss man – vor allem in finanzieller Hinsicht – erst einmal gerecht werden. Die AK Salzburg hat in diesem Sinn eine Preiserhebung der gängigsten Schulartikel in sechs Fachgeschäften sowie fünf Handelsketten in Stadt und Land Salzburg durchgeführt. Das Ergebnis: Die Unterschiede sind gewaltig!