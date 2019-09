Olympia-Teilnehmer startet mit „Brad Fit“ durch

„Ich möchte die besten Trainer und ihre Programme hier bündeln und so individuelle Trainingspläne anbieten“, verrät der Pinzgauer, der in den letzten Jahren neben seiner Ski-Karriere als Fitness-Coach arbeitete. „So kommen Leistungs- aber auch Hobbysportler und körperbewusste Menschen zu leistbaren Preisen an das beste Know-how in diesem Bereich.“