„Für uns Alte ist die Bahnfahrt ein Horror“

Närr erklärt: „Ich müsste am Bahnhof den Fahrschein unmittelbar vor Fahrtantritt am Automaten kaufen. Dies geht aber nur für den nächsten Zug. Auch für die Rückfahrt soll ich den genauen Zug eingeben. Wie kann das möglich sein, denn man weiß nie, wie lange man etwa beim Arzt, zu tun hat.“ Die Schwierigkeiten mit den Automaten ziehen sich laut Experten durch alle Landesteile. Die Pensionisten leiden einfach unter den Einsparungen am Schalterpersonal und fehlenden Ansprechpersonen. Es müsse doch mit den heutigen Mitteln möglich sein, auch für ältere und nicht technisch erfahrene Personen eine einfache und auch wirtschaftlich tragbare Lösung zu finden, so die harsche Kritik der älteren Bevölkerung. Für die Zukunft hofft man auf Besserung ...