Werner-Triplepack! Leipzig siegt 3:1 bei Gladbach

Bei den siegreichen Gästen rückte Konrad Laimer in die erste Elf und spielte durch, auch sein ÖFB-Teamkollege Marcel Sabitzer war über die volle Matchdistanz im Einsatz. Bei Gladbach spielte Stefan Lainer als Rechtsverteidiger durch und schoss in der zweiten Hälfte mit einem via Oberarm abgefälschten Schuss an die Latte. Die Fans der Borussia nutzten das Heimspiel für erneute Proteste gegen den Klub aus Sachsen. In der Anfangsphase quittierte der Großteil der rund 50.000 Zuschauer jede Ballberührung der Leipziger mit lautstarken Pfiffen, wofür vorher anscheinend extra Trillerpfeifen verteilt worden waren. In der Nordkurve hing ein großes Banner, auf dem „Keine Akzeptanz für RB“ stand.