Künstlerin bannt Kinder und Tiere auf Leinwand

Ihr Lebensweg führte sie nach einer Ausbildung als Grafikdesignerin zum Job der Tierarztassistentin über jenen als Tierphysiotherapeutin, schließlich arbeitete sie als Hundefriseurin - bis sich Tamara Tavella wieder vermehrt der Kunst zuwandte, ihrer Leidenschaft aus Kindertagen. Heute lebt sie mit ihrer Familie, zwei Katzen und einem Pferd in der Nähe von Brixen. „Mit meinen Bildern helfe ich Menschen, die Momente zwischen ihren Kindern und ihren Haustieren für immer festzuhalten, oder sich in ihren eigenen Kindheitserinnerungen wiederzufinden“, so die Absolventin unzähliger Kurse an mehreren Kunstakademien.