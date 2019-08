Lenker verlor Kontrolle über Fahrzeug: Absturz!

Der junge Lenker war mit seinem Wagen auf der Brandenbergstraße von Kramsach kommend in Richtung Brandenberg unterwegs, als er in einer Rechtskurve plötzlich die Kontrolle über den Pkw verlor. Er kam links von der Fahrbahn ab, touchierte eine am Straßenrand verlaufendene rund 30 Zentimeter hohe Mauer und kam im angrenzenden Böschungsbereich auf dem Dach liegend zwischen einigen Bäumen, die einen weiteren Absturz verhinderten, zum Stillstand.