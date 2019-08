Eklige Spinnen-Invasion kostet Anrainer Nerven

Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ berichten, breiten sich die kleinen Krabbeltiere seit einigen Wochen in der Hochwaldstraße aus. Grund für die plötzliche Invasion, die heuer zum ersten Mal auftrat, dürfte ein unbebautes Grundstück sein. „Hinter unserem Haus befindet sich eine große Wiese, die ewig nicht gemäht wurde. Dort fühlen sich die Biester offenbar pudelwohl und vermehren sich wie verrückt“, so die gebissene Gänserndorferin in dem Bericht.