Gemeinden wollen Landärzte anlocken

Der Ärztemangel wird in Niederösterreich das politische Hauptthema der kommenden Wochen: Nachdem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mehr Studienplätze an dem Medizin-Unis gefordert hat, bringen sich Mediziner und Gesundheitsexperten in Stellung. Nur eines eint: das Ziel, mehr Ärzte aufs Land zu bringen.