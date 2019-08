Die ersten und letzten Worte einer Bluttat Kopieren

„Es tut so weh, aber es wird schon!“ Das sollen die letzten Worte von Lisa Alm-Wirt Erich T. (57) gewesen sein, bevor er zum letzten Mal ausatmete. „Ich war es nicht“, sollen wiederum die ersten Worte von Ehefrau und Mordangeklagte Petronela F. (30) nach der Bluttat gewesen sein. Was passierte genau in jener Nacht des 3. März in der Küche des Hotel Lisa?