Herwig Rüdisser erfolgreich am Herzen operiert

Herwig Rüdisser, Frontman der steirischen Band Opus, die 1985 mit „Live is Life“ ihren unvergänglichen Kulthit landete, wurde am Sonntag am Herzen operiert. „Die OP ist gut verlaufen, die Ärzte sind zufrieden und wir sind jetzt mal erleichtert“, teilte Bandkollege Ewald Pfleger am Montag mit.