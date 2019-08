Wegen Katze: Deutscher (48) stürzte mit Rennrad

Gegen 10.45 Uhr fuhr der 48-jährige Deutsche am Sonntag mit seinem Rennrad in Fritzens auf dem Bärenbachweg in südlicher Richtung talwärts, als plötzlich unmittelbar vor ihm eine Katze die Fahrbahn querte. „Der Deutsche konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen, kollidierte mit dem Tier und stürzte auf die Fahrbahn“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Mann wurde schwer verletzt und musste mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.