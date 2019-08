Ein Oststeirer als Herr über die Wünschelrute

Zwei harte Jahre bei der Fremdenlegion

Seine Lebensgeschichte liest sich so, dass man es kaum glauben kann. Von den ersten Jahren im Armenhaus, einer verzweifelten Kindheit, die von Schlägen geprägt war, bis zu seiner Zeit bei der Fremdenlegion. „Damals hab’ ich in Deutschland gearbeitet, am Abend war ich mit Kollegen etwas trinken. Da dürfte mir jemand etwas ins Glas getan haben.“ Jedenfalls kam er erst wieder in Straßburg zu sich! In der Fremdenlegion. Zwei Jahre war er dort, vor allem im Tschad, bis ihm die Flucht gelang.