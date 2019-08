„Schandfleck“ soll bald neues Luxushotel werden

Jahrzehntelang galt das Seehotel Böck in Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, als erste Adresse für anspruchsvolle Urlauber und Seminarteilnehmer. Doch am Ende ging es mit dem einstigen Vierstern-Haus steil bergab, ehe es seine Pforten schloss. Nun will ein Investor das gesamte Areal um viel Geld revitalisieren.