Streit um Hausapotheke Scheifling ist beigelegt

Vor allem für die betroffenen Bewohner eine große Erleichterung: Wie am Freitag bekannt gegeben wurde, gibt es für die Hausapotheke im obersteirischen Scheifling doch noch eine Lösung. Dr. Farhad Dianat darf zumindest so lange Medikamente an seine Patienten weitergeben, bis die öffentliche Apotheke in Betrieb geht.