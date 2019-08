Die heißbegehrtesten Schwammerl-Plätze

Die Einladungen zum legendären „Schwammerlessen“ heute Mittag im Hotel Sacher, sind so begehrt wie die Plätze, an denen sich die Schätze des Waldes verbergen. Diese geben die Gastgeberfamilien Gürtler und Winkler selbstverständlich nicht Preis. Nur so viel: Klarerweise stammen die 300 Kilo aus heimischen Wäldern bzw. von regionalen Züchtern.