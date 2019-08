Lenker verwendete Führerschein des toten Vaters

Eigener Führerschein bereits entzogen

Sein eigener Führerschein war dem Mann bereits entzogen worden, so die Landespolizeidirektion Salzburg am Montag. Dem 51-Jährigen blüht nicht nur eine Anzeige wegen Alkohols am Steuer und Lenkens ohne Berechtigung, sondern auch ein strafrechtliches Verfahren wegen „Gebrauchs fremder Ausweise“.