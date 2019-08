48 zusätzliche Blumenwiesen im Flachgau

Heimische Blumen: Langsam, aber sicher

Der Erfolg lässt sich dabei nicht immer schon im ersten Jahr der Saat feststellen. Viele Blumen kommen erst in der Folgesaison zum Vorschein. Oft setzen sich zuerst Pflanzen, die gar nicht eingesät wurden, durch. Hier sollte rechtzeitig gemäht werden, um die Verbreitung dieser Samen zu verhindern. Auf einer Wiese in Koppl zum Beispiel dominierte zunächst der Gänsefuß, heuer wurden 35 Pflanzenarten gezählt. Auch auf den anderen sieben Versuchsflächen blühten bis zu 45 Arten. Das Projekt wird im kommenden Jahr mit zusätzlicher Unterstützung des Naturschutzressorts ausgeweitet. Einem langfristigen Siegeszug der Biodiversität steht also nichts entgegen.