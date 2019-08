Die hohe Kunst ein Clown zu sein

In Jacques Offenbachs Antik-Melodramma-Spaß „Orphées aux enfers“ (Orpheus in der Unterwelt), der in Barrie Koskys Inszenierung zur lustvollen, schrill-frivolen Höllenparty und knalligen Travestie-Show wird, spielt Max Hopp eine herausragende Rolle. Ein Gespräch mit dem „Diener“ in einer entgleisenden Welt.