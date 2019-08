Urlauberfamilie wurde bei Autounfall verletzt

Da in der Erstmeldung noch von sechs Verletzten ausgegangen wurde, rückte das Rote Kreuz mit zwei Notärzten, drei Rettungsfahrzeugen und einem Hubschrauber zur Unfallstelle an. Mit Schrecken erinnern sich auch Einsatzkräfte an den Unfall mit einem von Jugendlichen voll besetzten Van, der erst vor zwei Wochen bei einer Hofausfahrt in Weißbach passierte.