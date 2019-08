Sofia Richie versetzt Fans mit Po-Pic in Ekstase

Scott Disick, der mit Kourtney Kardashian drei Kinder hat, ist seit rund zwei Jahren mit der Promi-Tochter liiert. In einem Interview schwärmte der 36-Jährige erst kürzlich über seine Freundin. „Sie ist unglaublich“, sprach er in höchsten Tönen von seiner Liebsten und erklärte, er habe eine „großartige Verbindung“ zu ihr. Und selbst in den Kardashian-Klan wurde Richie bereits aufgenommen. Seit Kurzem zählt sie sogar zu den besten Freundinnen von Kylie Jenner.