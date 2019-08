Samassekou: „Ich kam als Kind und gehe als Mann“

Nachfolger schon da

Mit Antoine Bernede ist sein Nachfolger schon seit Winter in Salzburg. Zu Saisonbeginn bewies der 20-jährige Franzose bereits, dass er in die großen Fußstapfen des überaus beliebten Samassekou treten kann. Wenngleich möglich ist, dass die Bullen noch einmal am Transfermarkt aktiv werden. Sportboss Christoph Freund erklärte bereits, nichts auszuschließen.