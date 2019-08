„Busparkplatz im Wohngebiet geht gar nicht“

600 Busse in der Adventszeit

Gegen Bustourismus sei nichts einzuwenden, sagt Oeggl, allerdings nicht in der geplanten Form: „Man kann sich vorstellen, was das heißt, wenn allein in der Adventzeit 600 Busse kommen und mit laufendem Motor am Parkplatz stehen.“ Als Alternative schlägt er das Postbus-Gelände in der Reichenau als Busparkplatz und ein Kiss&Ride-System am Hofgarten vor.